La Scozia alza il prezzo degli alcolici | dal vino al whisky - da settembre tutto costerà di più

(Di giovedì 25 aprile 2024) Si inaspriscono inle misure anti alcol. Dal prossimo 30, ilminimo per unità alcolica (minimum unit price - mup) passerà da 50 pence a 65 pence, con un incremento del 30%. Per essere più concreti, una bottiglia dicon titolo alcolometrico del 12,5% passerà da 4,69 a 6,09 sterline. Una dipasserà da 14 a 18,2 sterline. La decisione è stata annunciata dal governo centrale dopo l'approvazione del Parlamento scozzese (88 voti a favore e 28 voti contrari). Nuovo colpo agliFormalmente, la scelta è stata fatta per adeguare i prezzi all'andamento dell'inflazione a sei anni dall'introduzione delminimo (2018). Di fatto, si tratta di un altro colpo alle bevande alcoliche nei mercati del Vecchio continente (dopo le decisioni ...

