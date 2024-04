La Roma vince a Udine - decide Cristante al 95?

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 aprile 2024)(ITALPRESS) – Laespugna 2-1 il Bluenergy Stadium dinel match valevole come prosecuzione della gara interrotta il 14 aprile scorso: decisivo un gol di Bryan. Cambia il punteggio, dunque, rispetto alla sfida che si era conclusa anzitempo al 72? in seguito al malore accusato da Evan Ndicka. Undici giorni fa il risultato era maturato dopo il vantaggio realizzato da Roberto Pereyra al 23?, a cui aveva risposto la rete del pareggio siglata da Romelu Lukaku al 64?. Quest’oggi indisponibili Kamara, Ehizibue, Huijsen ed Aouar perchè sostituiti nella prima parte di gara del 14 aprile e, secondo il regolamento, inutilizzabili per la prosecuzione della stessa partita. Lasi presenta in campo con una formazione molto diversa rispetto a quella di qualche giorno fa, poichè Daniele ...