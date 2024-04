La popolazione? Invecchia ancora

(Di giovedì 25 aprile 2024) Se le dichiarazioni dei redditi dei pratesi conquistano il 17esimo posto della top 20 italiana delle città con più di 120mila contribuenti, le previsioni sull’occupazione giovanile non sono altrettanto rosee. In termini numerici la provincia pratese nei prossimi anni rischia di non avere abbastanza ricambio generazionale. Un dato su tutti: la mancanza di giovani che da qui a dieci anni dovranno portare una boccata d’ossigeno al settore manifatturiero e non solo. A fotografare la situazione demografica è stata recentemente una indagine della Cisl. Da qui a 10 anni le persone che entreranno potenzialmente nel mercato del lavoro, ovvero quelle che oggi hanno tra gli 8 e 18 anni, sono 28.621. Applicando il tasso di occupazione medio dell’anno 2022, la mancanza potenziale dei lavoratori arriva a 6.300 unità nel 2032. Entro il 2031 lapratese potrebbe salire ...

