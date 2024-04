La mossa disperata L’Atletico Castegnato ha esonerato Guerra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024)(Brescia) Il cammino verso la permanenza in serie D delsi è complicato in modo preoccupante nelle ultime settimane. La speranza di raggiungere la salvezza diretta si è così trasformata nell’auspicio di disputare i play out in posizione di vantaggio, ma il ko interno di domenica ha messo in salita la strada dei franciacortini pure nella griglia degli spareggi. Una situazione che si sta facendo sempre più delicata e che ha indotto il presidente Imperiale a prendere la decisione di esonerare misterper imprimere la classica svolta ad una squadra che si stava spegnendo. Una scelta che, a dire il vero, ha sorpreso il tecnico che non ha nascosto la sua amarezza per essere stato sollevato dal suo incarico a 180’ dal termine del Campionato. "Non dobbiamo assolutamente sciupare una ...