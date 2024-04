La morte del giovane calciatore - acquisito un video Il dramma minuto per minuto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Firenze, 25 aprile 2024 – C’è undel tragico momento in cui Mattia Giani si accascia a terra durante la partita Lanciotto Campi – Castelfiorentino del 14 aprile. Dura circa nove minuti e immortala tutto quello che è accaduto allo stadio Ballerini di Campo Bisenzio dopo il 14esimo del primo tempo: dai soccorsi, all’arrivo della prima ambulanza. Il filmato è statoieri dai carabinieri di Signa durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo del recupero della sfida, per l’appunto, tra il Lanciotto e il Castelfiorentino (che ha condannato i gialloblù alla retrocessione diretta in Promozione). Assieme al defibrillatore usato quella domenica, già, la registrazione – fatta da un operatore sportivo – servirà non poco al pm Giuseppe Ledda, titolare del fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo aperto dopo la ...