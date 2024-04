La montagna a fumetti La necessità del viaggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Al via la quinta edizione del progetto ’La’, ma quest’anno la presentazione sarà fatta a Monsummano, che insieme a Pescia e altre zone della Valdinievole parteciperanno alla consueta manifestazione estiva dellapistoiese organizzata dall’associazione Convivio Odv. L’appuntamento per la presentazione è per sabato 27 con evento inaugurale. Alle 16 gli organizzatori consegneranno le chiavi delle cassette, che saranno utilizzate per la raccolta fondi (che saranno devolute all’associazione Lilt) durante tutti gli eventi in programma, al presidente della Provincia Luca Marmo e alla presidente della Lilt Pistoia Giulietta Priami. Prevista la partecipazione del governatore della Toscana Eugenio Giani. Tema di quest’anno è ’Ladel’ per veicolare la volontà di ...