La missione culturale dell’isola di Capri nel ritorno della bellezza

Napoli, Fridays For Future in piazza contro il G7 di capri - Giustizia climatica e giustizia sociale si fondono nelle rivendicazioni dei circa trecento “anti G7”, scesi oggi in corteo lungo le strade di Napoli per contestare l’ultima ...ilmattino

Napoli, scontri al corteo per la Palestina e contro il G7 di capri: la carica dei carabinieri – Video - Momenti di tensione al porto di Napoli tra manifestanti e forze dell’ordine al termine del corteo contro il G7 in corso nella blindatissima capri. Gli attivisti si sono dati appuntamento in piazza Gar ...ilfattoquotidiano

Nave partita da capri urta una banchina del porto di Napoli, 44 le persone ferite. Tra loro anche poliziotti impegnati al G7 sull’isola - Stava effettuando le operazioni di ormeggio quando ha urtato una banchina al Molo Beverello nel porto di Napoli. È accaduto alla nave veloce Isola di Procida della Caremar partita da capri. Secondo le ...ilfattoquotidiano