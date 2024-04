La furia di un uomo – Wrath of man - film su Rai2 | tram - attori e cast

(Di giovedì 25 aprile 2024) Questa sera, giovedì 25 aprile 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda in prima tv ilLadi unof man,thriller del 2021 diretto da Guy Ritchie e con protagonista Jason Statham. Vediamo insiemea,per decidere se vale la pena vederlo. Ladi unof man –a Un misteriosoconosciuto solo come “H” (Jason Statham) viene assunto come nuovo addetto al trasporto contanti per un’azienda di Los Angeles specializzata nel recupero di denaro dai furgoni blindati. H dimostra ben presto di essere un individuo estremamente abile e letale, capace di eliminare con freddezza ...

Alla fine del film La furia di un uomo , Jan trova un telefono nascosto in una delle borse di denaro rubato, messo da Hargreaves per rintracciare la sua posizione. Hargreaves lo affronta con il referto dell’autopsia di Dougie e gli spara negli ...

