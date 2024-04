Juventus-Milan - l’arbitro sarà Mariani | brutte notizie per Pioli

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 25 aprile 2024) In vista della partita tral’AIA ha rivelato chi dirigerà la partita:, con La Penna al VAR La sconfitta nel derby della Madonnina è stata un bruttissimo colpo per ilma la stagione dei rossoneri non è ancora finita. La squadra di Stefanodovrà infatti giocare altre cinque partite di Serie A e la prossimadi grande importanza. Il Diavolo si prepara infatti a sfidare la, sfida in programma per sabato 27 aprile alle 18:00. In vista della partita l’AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la partita., con Berti e Cecconi come suo assistenti, mentre il quarto uomo ...