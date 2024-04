Juventus - buone notizie per Allegri | ecco chi rientra contro il Milan

Povero Allegri , pure quando vince e va in finale di Coppa Italia viene criticato. Il tifoso medio bianconero è così esasperato dal non-gioco che arriva quasi a sperare che la Juve perda, pur di avere la certezza di liberarsi di Allegri . Per poco non sono stati accontentati, con la Lazio che ... Continua a leggere>>

Milan, forfait Juve: salta il match - Un ex rossonero, ora alla corte di allegri, in dubbio per la sfida con il suo passato, difficilmente sarà del match ...

Continua a leggere>>

juventus, dall'allenamento, le nuove richieste di allegri: 'L'idea è quella di muoverla' VIDEO - Anche il 25 aprile la juventus è scesa in campo per la sessione di allenamento alla Continassa preparando la gara verso il Milan. Massimiliano allegri però dopo le ultime uscite, non brillanti, nel co ...

Continua a leggere>>

Tutti vogliono Calafiori: spunta il Bayer Leverkusen, la situazione tra juventus e Napoli - Tutti vogliono Riccardo Calafiori. Versatile, preciso, ottimo in entrambe le fasi, giovane e in grande crescita: piovono a non finire gli elogi per la stagione.

Continua a leggere>>