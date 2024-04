Judo - Odette Giuffrida è argento agli Europei Distria Krasniqi la spunta al Golden Score

(Di giovedì 25 aprile 2024) È arrivato l’pernella Finale dei -52 kg femminili degli2024 a. L’azzurra si è dovuta arrendere alla forza della kosovara, n.1 del ranking e campionessa olimpica in carica. Un incontro difficile, come si sapeva, ma il rammarico c’è per come il match sia evoluto., infatti, ha tentato spesso di mettere in difficoltà la sua avversaria con prese al bavero, per tentare un ribaltamento.è atleta molto forte fisicamente e difficile da battere su questo piano. Per questo, la nostra portacolori ha cercato di metterla sulla tecnica. Sfortunatamente, gli attacchi tentati non sono andati a buon fine e hanno portato a due shido e poi a una chiusura amara nel ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 Manca sempre meno all’esordio di Giuffrida in questi Europei . L’azzurra affronterà Borisova nel prossimo incontro sul tatami 1. 12.56: La francese Pont batte la belga Petit e si qualifica per i quarti della categoria -48 kg 12.54: La azera Valiyeva ... Continua a leggere>>

Con tutta la forza che c’è. Odette Giuffrida si presentava alla vigilia degli Europei 2024 di Judo a Zagabria (Croazia) come una delle favorite per il successo continentale nei -52 kg femminili. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, ma Giuffrida ha tenuto fede ai pronostici dei giorni ... Continua a leggere>>

judo, odette Giuffrida è argento negli Europei 2024 a Zagabria. Distria Krasniqi la spunta al Golden Score - È arrivato l'argento per odette Giuffrida nella Finale dei -52 kg femminili degli Europei 2024 a judo. L'azzurra si è dovuta arrendere alla forza della ...

Continua a leggere>>

judo, odette Giuffrida in Finale per l’oro dei -52 kg agli Europei di Zagabria! - Con tutta la forza che c'è. odette Giuffrida si presentava alla vigilia degli Europei 2024 di judo a Zagabria (Croazia) come una delle favorite per il ...

Continua a leggere>>

judo, Europei con vista su Parigi: a Zagabria 18 azzurri - In Croazia in palio anche punti importanti per il ranking olimpico. Il direttore tecnico Di Toma: “Puntiamo al pass per alcune categorie di peso”. Gare al via da domani a domenica 28 aprile ...

Continua a leggere>>