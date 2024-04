Isola dei famosi 2024 - Daniele abbandon - forse momentaneamen -e, il reality show

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il critico d'arte ha lasciato Playa Espinada, non è chiaro se rientrerà in gioco L'deiassomiglia sempre di più a Dieci piccoli indiani, il capolavoro di Agatha Christie in cui i protagonisti morivano uno alla volta. I nostri naufraghi, per fortuna, non passano a miglior vita maano il gioco. L'ultimo a lasciare Playa Espinada èRadini Tedeschi, il critico d'arte è temporaneamente assente dall', e non è chiaro se rientrerà. Nel daytime del 25 aprile del survival game, è stato rilasciato un comunicato dalla produzione. Mentre venivano trasmesse le immagini della quotidianità dei naufraghi superstiti, è apparsa una scritta che informava gli spettatori cheRadini Tedeschi è "temporaneamente assente" …