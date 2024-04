Inter - le condizioni di Cuadrado | ci sarà per il Torino?

(Di giovedì 25 aprile 2024) Juanha saltato il derby col Milan poiché ancora infortunato. Previsto il suo rientro contro ilFinalmente buone notizie per Juan. L’esterno dell’è pronto a tornare in campo in vista della sfida contro il, la prima dei neroazzurri da campioni d’Italia dopo la vittoria con il Milan. Secondo Sky, il

Inter-Torino, ai granata serve un’impresa contro i campioni d’Italia - Il Toro fa visita all'Inter fresca di scudetto dopo un periodo di risultati scarni: come arrivano granata e nerazzurri alla sfida ...

Continua a leggere>>

Quote e risultati Serie A 33a giornata - Quote e risultati Serie A 33a giornata. Inter vince il derby e il 20° scudetto nella stessa sera. Bologna da Champions dopo la vittoria a Roma.

Continua a leggere>>

Derby di Milano, Inzaghi perde una pedina: out per infortunio - L’esterno dovrebbe tornare a disposizione del mister nerazzurro per la prossima giornata di campionato, contro il Torino. Anche quella sfida, per cuadrado, rappresenta in qualche modo un derby per via ...

Continua a leggere>>