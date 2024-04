Inter - inutile cercare altrove | ecco perché è lo Scudetto di Inzaghi

(Di giovedì 25 aprile 2024)è l’allenatore dellodella Seconda Stella ma per l’non rappresentamente semplicemente la persona seduta in panchina durante le partite. Anchedi stare seduto in panchina non se ne parla nemmeno. Il segreto del ventesimo tricolore è proprio l’allenatore MILANO – Arrivati al traguardo è più facile voltarsi indietro e analizzare quello che è successo. Lo sport preferito di chi racconta il calcio è andare alla ricerca del protagonista. Inteso come l’attore principale. Il più meritevole di tutti. Succede anche per l’campione d’Italia nel momento della festa. Lonumero venti, che significa Seconda Stella, ha un protagonista che svetta su tutti. Si chiama Simone, viene da Piacenza ed è il nuovo idolo della Milano ...

Il Napoli è fuori dalla Champions League e il rendimento in campionato non è stato di certo entusiasmante. Nel corso della stagione il presidente Aurelio De Laurentiis ha esonerato due allenatori e la conferma di Calzona non è per nulla scontata. ...

Per la Panchina del Milan rimane sempre caldo il nome di Antonio Conte. Secondo La Repubblica , il tecnico avrebbe confessato di voler vincere lo scudetto … Mai così caldo il tema della Panchina del Milan . Dopo la cocente delusione per l’eliminazione ...

Inzaghi al Liverpool 9 milioni di euro, accordo in arrivo - Inzaghi sulla lista del Liverpool, lo abbiamo scritto settimane fa, anche se non in cima. Anzi, abbastanza distante dalle preferenze della nuova dirigenza dei ‘Reds’ per quanto riguarda l’eredità di J ...interlive

Monza, assalto a Perugia. Eccheli alza l’asticella:: "Essere qui non ci basta" - I ragazzi del Consorzio hanno già fatto un’impresa da annali eliminando alla bella la Cucine Lube Civitanova e l’Itas Trentino ma ora si trovano in una condizione nuova: contro i marchigiani infatti ...ilgiorno

Zielinski dal Napoli all'Inter, il fantasista che non perderà lo scudetto - Pochi alti e tanti bassi, conditi anche da qualche panchina di troppo, una novità per lui, titolare inamovibile. Ma lunedì sera non si è messo davanti alla tv a seguire il derby di Milano. La ...ilmattino