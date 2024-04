Incendio in una palazzina - quattro persone intossicate

(Di giovedì 25 aprile 2024) Formigine (Modena), 25 aprile 2024 –in unaa Formigine, nel Modenese:sono rimaste. Il rogo è divampato poco dopo le quatto e ha coinvolto unadi due piani in via Mantegna. Ledal fumo, sono state ricoverate in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sassuolo con il supporto dell'autoscala riuscendo a mettere in salvo i residenti. Le fiamme sono state domate subito dopo e, secondo i primi accertamenti, sembra che siano scaturite dalla cucina. Sul posto, anche i carabinieri.

Le fiamme di un Incendio hanno avvolto lo scantinato di una palazzina in via Val Saisera, a Udine . Quindici persone sono rimaste intossicate e una è in gravi condizioni .Continua a leggere

Un incendio è divampato questa mattina in via Val Saisera a Udine , causando l'intossicazione di 15 persone che hanno inalato il fumo sprigionatosi dalle fiamme. Una, in particolare, è in condizioni molto gravi ed è stata ricoverata in codice rosso. ...

Tempo di lettura: < 1 minuto Palazzina in fiamme a a Casalnuovo di Napoli. Sul posto, in via Virnicchi, sono arrivati carabinieri e vigili del fuoco. all’interno dovrebbero esserci delle persone . In aggiornamento Lo stebile è in via Virnicchi ...

Palazzo a fuoco alle Golosine: otto ricoverati, tre appartamenti inagibili - Quindici persone tratte in salvo, tra cui una donna con disabilità ... Sono queste le conseguenze dell'incendio scoppiato ieri, 24 aprile, in una casa al primo piano di una palazzina di Via Ruffoni, a ...veronasera

Ok ai finanziamenti per Piazzoni, discarica di Forcal e palazzina di via Galilei - VITTORIO VENETO – «Il consiglio comunale di oggi dimostra che il distacco dei pezzi era possibilissimo» ha dichiarato Barbara De Nardi (Pd) prima del voto.oggitreviso

Incendio in condominio, salvate 15 persone tra cui un disabile e un neonato: 11 feriti - Verona. Nella giornata di ieri, 24 Aprile, intorno alle ore 18.40 i vigili del fuoco sono intervenuti a Verona in via Ruffoni per l'incendio di un'abitazione. Le fiamme si sono sviluppate in un appart ...nordest24