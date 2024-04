Incendio in un capannone di Valmadrera | intossicati un anziano e una donna

(Di giovedì 25 aprile 2024) Unè scoppiato giovedì mattina intorno alle 6.30 in una Valmadreda, in provincia di Lecco. Secondo le informazioni riportate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza nel rogo sono rimaste coinvolte due persone, undi 81 anni e una quarantenne. Entrambi sono stati portati in ospedale, l’uomo in codice giallo, lain codice verde. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei Vigili del fuoco del comando di Lecco. Al momento non è chiaro da dove siano originate le fiamme, ma nelindagheranno anche i carabinieri.

