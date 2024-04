In biblioteca 5 200 utenti in più Dopo l’archivio il Caffè letterario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Con oltre 20mila presenze in un anno (nel 2023), 5mila 200 in più del precedente, lacomunale Carducci si conferma uno degli spazi più frequentati della città. Lo splendido palazzo Vitelli a San Giacomo che accoglie le tante sale per letture ed eventi, si sta radicando nelle abitudini dei tifernati di tutte le età, in special modo giovani studenti che, anche in settimana, si recano nelle sale per studiare. Il futuro e l’organizzazione della(che ospita anchestorico comunale) sono stati al centro del recente consiglio con un’interrogazione che era stata presentata dai consiglieri Elda Rossi e Riccardo Leveque (Fdi) che chiedevano alcuni chiarimenti in ordine all’ampliamento degli orari e alla possibile collaborazione con le associazioni di volontariato per gestire una maggiore flessibilità di ...