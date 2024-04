Il vero fascismo è quello degli antifascisti

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Sembra che il passato non passi. E quando non sappiamo dove andare torniamo sempre lì. Le occasioni non mancano mai: uno scrittore che cerca di aumentare un po’ la sua visibilità, una giornalista che si vuole vendicare per un presunto torto subito e il gioco è fatto. È la ciliegina sulla torta dopo che un prof emerito è stato querelato dal presidente del Consiglio per una botta di neonazismo. Insomma sta tornando il ventennio? E quindi inevitabilmente anche il nuovo anti? Che nel partito del presidente del Consiglio ci siano i nostalgici del Duce è difficile negarlo, persino il simbolo del partito rinvia a quella eredità e Meloni non ha alcuna intenzione di cambiarlo. E sbaglia perché in questo modo il suo partito non diventerà mai il partito della nazione ma resterà sempre il partito di una parte contro l’altra. Non si tratta di rinnegare il proprio passato, ...