Il tocco di Matteo Berton - un mondo di colore

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il primo passo nelillustrato l'ha mosso nella nostra città nel 2014, quando entrò per la prima volta alla Fiera del libro per ragazzi, protagonista con tanti altri della mitica mostra degli illustratori, quella ricca esposizione di nuove creatività, che ad ogni edizione dà il benvenuto al pubblico dell’editoria al suo ingresso in fiera. Sempre quell'anno avvenne il primo ingaggio da parte del New York Times, che diede inizio a una collaborazione ancora prolifica. Dieci anni dopo, ecco, originario di Pisa, con una ricerca stilistica in grande evoluzione visibile nel suo ultimo libro d’artista “Pini”, rilegato e stampato a mano in sette colori dalla stamperia artistica Inuit, che è anche galleria e bookshop in via Petroni 13a, dove fino al 30 aprile sono visibili le tavole originali.