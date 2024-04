Il Sud in default sulle infrastrutture Ma il governo insiste ancora col Ponte

Spagna Feijóo accusa Sánchez: «Show da adolescente per sopravvivere» - «Il presidente non può dimettersi come chi se ne va per il ponte perché non si giustifica», ha detto ... un'operazione di sopravvivenza politica», ha rilevato Feijóo, «per governare per compassione». ...

Europee, Salvini conferma candidatura generale Vannacci: "Porterà avanti sue battaglie con la Lega" - "Tra 44 giorni si sceglierà tra Ue o colonia sino-islamica", ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini alla presentazione del suo libro a Milano ...

