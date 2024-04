Il razzismo che non passa Rider insultato - minacciato e travolto dall’auto in retro | Incubo durante la consegna

(Di giovedì 25 aprile 2024) di Andrea Gianni MILANO La scena è stata ripresa da unnte, alla Comasina, che poi hato ali video realizzati con il suo smartphone. Prima gli insulti razzisti,un diverbio in strada. Poi il fattorino in bicicletta è stato investito inmarcia da una Audi station wagon grigia, che lo ha lasciato a terra e si è allontanata a tutta velocità. La vittima, un nigeriano di 39 anni che si guadagna da vivere con le consegne a domicilio, assistito dal sindacato Usb ha sporto denuncia ai carabinieri, presentando il referto medico del Centro Traumatologico Ortopedico di Milano e mettendo nero su bianco il suo racconto. "Chiediamo che il responsabile dell’investimento venga rintracciato – spiega il suo legale, l’avvocato Giulia Druetta – attraverso l’analisi delle telecamere sulla ...

