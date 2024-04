Il primo 25 aprile del governo Berlusconi con l’Msi al governo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 25 aprile 2024) In un biennio – battezzato il «biennio grigio» – scompaiono i partiti che avevano fatto la storia politica della Repubblica (Dc, Pci, Psi), sostituiti da altri apparentemente simili, che alla loro tradizione si richiamano senza tuttavia rastrellare i precedenti consensi (la Dc si divide in Ppi e Ccd, il Pci in Pds e Rifondazione, il Psi si riduce al due per cento e si fraziona in diverse sigle minori), e da nuovi, che nulla hanno a che fare con il sistema dei partiti del dopoguerra, in primis Forza Italia di Silvio(che diviene d’un colpo ilpartito, collocandosi tra il ventuno per cento della quota proporzionale e il ventidue per cento del maggioritario), nonché Alleanza nazionale (tra il tredici per cento e il quindici per cento, contro il cinque per cento del Msi nel 1992). Risulta evidente come la crisi di sistema abbia favorito lo ...