Il Parlamento europeo chiede lo stop alle ingerenze russe ma FdI - Lega e M5S si astengono Gozi | Ecco il partito pro-Putin

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ilagli Stati membri di «aumentare gli sforzi per contrastare le» anche in vista delle elezioni europee 2024 e a seguito delle recenti rivelazioni sui tentativi sostenuti dal Cremlino di interferire e minare i processi democratici in Europa. La risoluzione è stata votata oggi a Strasburgo a stragrande maggioranza: 429 voti favorevoli, 27 contrari e 48 astensioni. Ma a far mancare il loro sì, astenendosi, sono stati i due principali partiti della maggioranza – Fratelli d’Italia e– insieme al Movimento 5 stelle. Tra gli italiani si sono schierati a favore gli eurodeputati di Forza Italia, Terzo Polo, Pd e Verdi. Per quanto riguarda i gruppi europei nel complesso, invece, ilpopolare(Ppe), ...