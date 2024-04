Il Napoli fa sul serio per Buongiorno | Prezzo top per il difensore del Torino

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ilpunta Alessandrodelper rinforzare la difesa. Ilè molto alto, ma i partenopei sono pronti a sfidare la concorrenza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilha individuato in Alessandro, capitano del, l’obiettivo numero uno per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il 24enne centrale piemontese è reduce da un’annata di altissimo livello che lo ha proiettato sul taccuino dei principali club italiani ed esteri. Ilpunta ilrivelazione:nel mirino I motivi dell’interesse delsono molteplici:è unmoderno, solido, con i tempi ...

Il Napoli punta Alessandro Buongiorno del Torino per rinforzare la difesa. Il Prezzo è molto alto, ma i partenopei sono pronti a sfidare la concorrenza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha individuato in Alessandro Buongiorno , capitano del Torino , l’obiettivo numero uno ... Continua a leggere>>

Alla corsa per Alessandro Buongiorno si è aggiunto il Napoli . Oltre a Milan e Inter, un altro club di Serie A sul difensore del Torino Tutti pazzi per Alessandro Buongiorno . Il difensore del Torino , come era già successo con Bremer, è al centro di numerose trattative di mercato. Per la corsa al ... Continua a leggere>>

CdS – buongiorno l’obiettivo principale per la difesa. Se non dovesse arrivare piacciono due nomi, i dettagli - L'edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla questione difensore in casa napoli. Secondo il quotidiano ...

Continua a leggere>>

Per ben iniziare si parte da buongiorno, ma non solo - Si parte da "buongiorno", come tutto ciò che deve ben iniziare. Come il mercato azzurro. Il Toro chiede 40 milioni, sono tanti, ...

Continua a leggere>>

Cds - buongiorno, il napoli è già in pressing sul Torino: la richiesta è enorme - Il napoli insiste: vuole Alessandro buongiorno. E' lui secondo il Corriere dello Sport il difensore scelto per riempire una volta per tutte il vuoto di Kim ...

Continua a leggere>>