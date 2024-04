Il Napoli attuale e quello che verrà | parla Luca Marchetti

De Luca punta su Kvaratskhelia per la rinascita del Napoli In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista de Il … L'articolo De Luca : “Il Napoli ripartirà da Kvaratskhelia , il club vorrebbe farne una bandiera” proviene da ForzAzzurri.net. Continua a leggere>>

25 Aprile: Squeri (FI), sfilo con Brigata Ebraica, basta attacchi - "Come consigliere nazionale dell'Associazione Partigiani Cristiani, ho deciso di sfilare insieme alla Brigata Ebraica per dimostrare la ...

Continua a leggere>>

napoli-Roma, Calzona e De Rossi: le strade diverse di due ribaltoni - De Rossi e Calzona. Due mosse fatte a sorpresa dalla Roma dei Friedkin e dal napoli di De Laurentiis dopo aver deciso gli esoneri di un mito come Mourinho e di una vecchia gloria ...

Continua a leggere>>

Vomero, sequestrato il gazebo del ristorante in via luca Giordano: è abusivo - Il gazebo del ristorante non era autorizzato. La polizia locale ha apposto i sigilli. Sequestrato il gazebo di un bar in via luca Giordano al Vomero, nel salotto buono di napoli. Per gli agenti della ...

Continua a leggere>>