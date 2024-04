Il grandioso 25 aprile di Biden per la liberazione dell’Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 25 aprile 2024) Joeha firmato ieri un pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina da oltre sessanta miliardi, sbloccato grazie a una complicata manovra parlamentare dello speaker repubblicano Mike Johnson in un inedito asse con i democratici. «È un buon giorno per l’America, è un buon giorno per l’Europa, è un buon giorno per la pace nel mondo», ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, assicurando che le armi cominceranno ad affluire in Ucraina entro poche ore. E tutti coloro che immancabilmente si affretteranno a segnalare la contraddizione tra le due parole – armi e pace – dovrebbero avere almeno il buon gusto di astenersi, oggi, dal festeggiare il 25. Giorno in cui si celebra l’insurrezione generale, armi in pugno, proclamata dal Comitato dinazionale dell’Alta Italia il 25del 1945, mentre da ...