Il 25 aprile festeggiamo la fine di una prigione morale e politica

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 25 aprile 2024) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Inutile perdersi nelle liti con chi cerca rogna, in chi approfitta del 25per trasformarlo in una grottesca operazione antisemita e di contrasto a Israele. Tempo sprecato anche quello dedicato a cercare la sfumatura di maggiore efficacia nelle parole di condanna del fascismo o di esaltazione della vittoria democratica. Il fascismo è stato una non-ideologia, è stato la negazione della democrazia, dei suoi riti (prima irrisi, non solo dai fascisti, e poi vietati dai fascisti), dei suoi progressi e dei suoi impacci. Ed è stato la negazione della libertà, dell’espressione libera del pensiero e della formazione libera di associazioni, del lavoro come strumento di promozione e del mercato come luogo in cui far competere libera iniziativa e ...