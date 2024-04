Il 25 Aprile dei negazionisti | così la sinistra riscrive la storia - ecco tutta la verità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Trasferire la Resistenza dal piano morale a quello militare, come elemento decisivo della Campagna d'Italia, non rende giustizia né allané alla. E con buona pace delle riletture apparse sulla Stampa. Il fascismo non nasce razzista ma lo diventa sino alle estreme conseguenze,come il comunismo non nasce dalla libertà ma è stato piuttosto liberticida. I due totalitarismi hanno in comune, tra i vari punti, la mistificazione della realtà e l'uso criminale della propaganda. Quanto all'ordine di insurrezione generale del 25(in codice chiamato “Aldo dice 26x1”), non sconfigge affatto i nazifascisti sul campo di battaglia perché sono già stati battuti dagli Alleati in campo aperto. E condannati senza appello dalla. La guerra di liberazione fu condotta sul piano strategico ...