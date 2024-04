Il 25 Aprile a Montemurlo festeggiato insieme agli angeli dell’alluvione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024), 252024 –questa mattina ha celebrato il 25, festa della Liberazione dal nazifascismo. Tanti i cittadini e le associazioni che si sono ritrovate di fronte al monumento ai caduti in piazza della Repubblica di fronte al municipio, dove si è svolta la cerimonia di deposizione di una corona d'alloro, scortata dai carabinieri e dalla polizia municipale. Il sindaco Simone Calamai come di consueto ha tenuto un discorso celebrativo durante il quale ha ricordato l'80esimo anniversario dall’eccidio delle Fosse Ardeatine, evento simbolo della rappresa nazi-fascista durante il periodo dell'occupazione, e i 100 anni dall’assassinio di Giacomo Matteotti. Calamai ha ricordato che l'Italia è antifascista e chiunque ha una responsabilità di governo non può che esprimere i ...