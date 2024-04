I vini jurassiani - tra danza dei prezzi e consumatori giovani

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 25 aprile 2024) Che sia una moda passeggera o un fenomeno destinato ad affermarsi, una cosa è certa, oggi la passione per idello Jura è una realtà evidente e indiscutibile, tanto per i produttori, che vedono i propriandare a ruba, quanto per i distributori, i rivenditori e i sommelier italiani, che devono fare i conti con la crescita deie con allocazioni di bottiglie sempre più contenute. Dai punti di vista raccolti tra i professionisti del settore emerge un trend che da vin jaune e vin de paille si è allargato anche agli altridella denominazione, crémant compresi. I protagonisti non sono soltanto gli esperti, ma anche un nuovo segmento diche trovano nelle etichette jurassiane una via d’accesso più immediata e comprensibile al mondo del vino. La ...