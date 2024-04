I partigiani come Hamas? Vittorio Sgarbi infiamma Prima di domani | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un 25 aprile così infuocato non si vedeva da tempo. Il giorno della Liberazione è sempre costellato di polemiche, ma quest'anno la situazione è davvero esplosiva: la guerra in Ucraina, il conflitto israelo-palestinese e la situazione politica del Paese hanno contribuito ad alzare sempre più la tensione. In particolare, quanto sta accadendo a Gaza ha generato le proteste di molti studenti appartenenti ai collettivi di sinistra. La richiesta è chiara: interrompere la collaborazione con gli atenei israeliani. Sul tema è intervenutoSagarbi. Ospite adisu Rete 4, ha messo in chiaro la differenza fra: "Occorre non confondere la resistenza italiana, che si celebra, con, che non è la lotta partigiana. È un movimento ...