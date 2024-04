I biancorossi devono vincere senza guardare agli altri campi

(Di giovedì 25 aprile 2024) "Può succedere di tutto, ma mi aspetto un’Ancona solida e concentrata per raggiungere l’obiettivo salvezza": parole di Francesco Monaco, allenatore con il cuore diviso a metà. Certo, lui sulla panchina dorica era abituato a lottare perobiettivi (l’ultima promozione in Serie B è opera sua, ndr), ma un’idea su che tipo di gara attenderà i dorici domenica se l’è già fatta. Che partita si aspetta? "Difficile: l’Ancona dovrà cercare dia tutti costi,pensare al pareggio aspettando risultati favorevoli da. Dopo la vittoria di Pescara, sono sicuro che la squadra si sia responsabilizzata". La vittoria di Pescara rappresenta una grande iniezione di fiducia? "Sì, è stata fondamentale sotto tutti i punti di vista: nessuno si sarebbe aspettato che l’Ancona sarebbe arrivata ...

