Grifone - vietato distrarsi | Vincian - poi vedremo

(Di giovedì 25 aprile 2024) Domenica allo "Zecchini" arriva l’Orvietana ed il Grosseto punta a fare il poker nella gestione Malotti dopo le tre vittorie consecutive. Una gara non facile, come tutte le altre, ma anche di più perchè la squadra umbra è ancora alla ricerca di punti per la salvezza. I biancorossi, però, consapevoli della propria forza, vogliono chiudere in bellezza, davanti al pubblico amico, questa prima fase del campionato aspettando l’esito delle ultime due giornate. "La vittoria di San Donato dedicata a Paolo Malvani – afferma il presidente Antonio Fiorini – ci consente di lottare per il primato fino alla penultima giornata, ma siamo consapevoli del fatto che la Pianese è padrona del proprio destino. Ma ildeve fare, comunque, la propria parte, magari, se mister Malotti lo riterrà opportuno, mettendo in bella mostra I nostri ragazzi in attesa di vedere sbocciare qualche ...