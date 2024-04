Gigi D’Alessio pubblica Fra | inediti - hit e featuring con Alessandra Amoros - Clementino ed Elodie

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 25 aprile 2024) NAPOLI – È disponibile in preorder il nuovo album di(GGD Edizioni Srl/Sony Music) in uscita il prossimo 24 maggio in formato CD e vinile bianco. Con una tracklist di 10 canzoni che spaziano tra nuovi brani e indimenticabili hit rivisitate per l’occasione, e tanti, Fra è il primo capitolo di un nuovo progetto discografico. Anticipate dal singolo “NU DISPIETTO”, che ha scatenato sui social il toto-nomi sull’identità misteriosa della voce di donna che si intreccia nel brano con quella di, ecco svelate le tracce dell’album: Non mollare mai 2024 feat. Guè,e Geolier Senza tucca’ feat. Geolier Io vorrei 2024 feat.e Ernia Fra Primo appuntamento 2024 feat. LDA Nu dispietto Chi Un cuore malato 2024 feat. ...