Germania - l’ambasciatore Varricchio all’inaugurazione di una mostra dell’Archivio Storico Ricordi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 aprile 2024)d’Italia in, Armando, ha partecipatodella“L’Opera incontra i nuovi media – Puccini,e l’ascesa della moderna industria dell’intrattenimento”, curata dall’Archivioin occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini.Lo riferisce un comunicato dell’Ambasciata. L’esposizione, aperta il 18 Aprile 2024 al pubblico, è allestita presso la sede di rappresentanza berlinese del Gruppo Bertelsmann fino al 16 maggio per fare poi tappa in Italia presso il Museo Teatrale alla Scala in ottobre. Lapresenta le nuove tecnologie nate nell’inizio del ‘900, come le registrazioni sonore e l’immagine in movimento, e la capacità che hanno avuto il Maestro ...