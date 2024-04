Gennaio positivo per l' export di vino - ma è ancora troppo presto per festeggiare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 25 aprile 2024)italiano in fiducia nel primo mese del 2024, con numeri che potrebbero far ben sperare per il futuro, dopo un 2023 che si è chiuso in modo non certo entusiasmante, al di sotto dei 7,8 miliardi di euro, per uno degli alfieri del comparto agroalimentare made in Italy. A, l'vitivinicolo è infatti cresciuto in doppia cifra, con un +11,3% in quantità, a quota 150 milioni di litri, per un giro d'affari di 539 milioni di euro, in aumento del 13,5 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Certo parliamo di un unico mese nonindicativo, per cui la prudenza è d'obbligo. Bene fermi in bottiglia, spumanti e frizzanti La performance delle vendite estere di2024 è determinata nei volumi da una buona performance dei vini fermi in bottiglia (+12,4%), dagli spumanti ...