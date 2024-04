La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta per arrivare alla famosa resa dei conti, soprattutto per quanto concerne i tradimenti. Tra presunti amanti e la guerra dei Rolex, si è conclusa così, dopo vent’anni, una delle storie d’amore da favola: oltre alla testimonianza di Cristiano ... Continua a leggere>>

francesco totti e Noemi Bocchi in Australia: le foto della vacanza - Rientrati poche settimane fa dalle Maldive, francesco totti e Noemi Bocchi hanno subito rifatto le valigie e preso un altro volo. Stavolta ancora più lontano e senza figli. La coppia si trova a Sidney ...

Continua a leggere>>

totti e Noemi, viaggio di lavoro e di piacere in Australia - Prosegue a gonfie vele la love story tra l'ex capitano della Roma, francesco totti, e la nuova compagna, Noemi Bocchi ...

Continua a leggere>>

Viaggio di piacere, ma anche fitto di impegni per l'ex Capitano della Roma e la sua compagna - Come tantissimi altri italiani in questo ponte che include il 25 Aprile e il 1° Maggio, anche francesco totti e Noemi Bocchi hanno deciso di concedersi qualche giorno da turisti. Non una gita fuori ...

Continua a leggere>>