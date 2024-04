(Di giovedì 25 aprile 2024)apre la puntata del 25 aprile, giorno della Liberazione, con un monologo dedicato all'importanza di questa celebrazione. Non mancano, però, riferimenti ironici a quanto sta accadendo in Rai, soprattutto dopo il caso Scurati.

fiorello: “Il 72% degli italiani si sente antifascista, l’altro 28% manda curriculum alla Rai” - fiorello apre la puntata del 25 aprile, giorno della Liberazione, con un monologo dedicato all'importanza di questa celebrazione ...fanpage

Perché non riesco a perdere peso Gli errori che ci bloccano il dimagrimento secondo l’esperto - dai cibi integrali agli zuccheri — Dinner cancelling, la «dieta portento» (provata da fiorello) per rimettersi in forma in due settimane ...corriere

fiorello, bomba Rai sul 25 aprile: "Evoca il ventennio", il programma che rischia - fiorello nella puntata di Viva Rai2 di giovedì 25 aprile non può che partire dalla festa della Liberazione che si celebra oggi, tra le ...iltempo