Figc | premiato dall’Uefa il progetto ‘Calcio+’ sul calcio femminile Gravina | In Italia best practice

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il premio come “Education Initiative 2023/24” dell’Uefa è andato a ‘+‘, iltecnico ed educativo dellae del suo Settore Giovanile e Scolastico per lo sviluppo della base del. Il premio è inserito all’interno dell’Uefa Grassroots Awards, informa la feder, e riconosce “la bontà e il valore di unche negli anni è cresciuto fino a diventare un pilastro dell’attività giovanilena”. A ricevere il Gold Award, a Nyon, sono stati il presidente del Settore giovanile e scolastico, Vito Tisci, il segretario Vito Di Gioia e il responsabile del, Massimo Tell. Il presidente della, Gabriele, esulta per il traguardo ...