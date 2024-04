Esauriti for the Planet | Legami-Comune di Bergamo - patto per dare nuova vita alla cancelleria nelle scuole

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 aprile 2024)S.p.A. Società Benefit, in collaborazione con ildi, lancia “for thefinita”, primo progetto del suo genere in Italia che si concentrerà sull’educazione dei giovani sul concetto di economia circolare. L’idea è semplice, ma profonda: trasformare il vecchio in nuovo, insegnando agli studenti delle 12superiori coinvolte il valore della plastica, una risorsa preziosa che può vivere più vite se correttamente gestita e riciclata. L’iniziativa, che si avvierà il 6 maggio prossimo e durerà sei mesi, coinvolge oltre 11 mila studentesse e studenti. Si presenta come una gara di raccolta differenziata, ma in realtà è molto di ...