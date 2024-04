Errore cruciale nel processo | annullata la condanna di Harvey Weinstein

(Di giovedì 25 aprile 2024) La Corte d'appello di New York ha annullato laper crimini sessuali comminata nel 2020 all'ex produttore di Hollywood. Lo riferisce il «New York Times». I giudici, con una maggioranza di quattro su sette, hanno stabilito che neldi quattro anni fa fu commesso un: alla procura fu consentito di chiamare a testimoniare una serie di donne che sostenevano di essere state abusate da, ma le cui accuse non facevano parte dei capi d'imputazione nei confronti del produttore di origine ebraica. Nella motivazione della decisione si legge chenon fu dunque giudicato solo sulla base dei crimini che gli venivano imputati, ma anche sulla base dei suoi comportamenti passati. Ora sarà il ...

