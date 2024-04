Empoli - Pezzella | Vittoria contro contro il Napoli speciale La gioia era doppi - ma…

(Di giovedì 25 aprile 2024): laeraa. L’avevamo preparata con ferocia e agonismo per metterli in difficoltà nei loro punti deboli. Abbiamo festeggiato il giusto perché non è ancora finita e c’è da lavorare tanto” Giuseppe, difensore dell’, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A per parlare della squadra toscana e dellaconseguitail. Queste le sue parole:: Bagarre salvezza? Fino all’ultimo saremo quasi tutte quante lì, è una lotta bellissima dove conteranno dettagli e particolari “il? E’ stata una partita per me, essendo di. ...

