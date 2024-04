Ebreo cane | gli insulti antisemiti alla Brigata ebraica a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 25 aprile 2024) "". Lo scandisce, in arabo, un partecipantemanifestazione e al corteo filopalestinese partito quest'oggi da Porta San Paolo, a, in occasione del 25 aprile. Lo si vede in un video diffuso su X da Chef Rubio, cuoco dichiaratamente antisionista da sempre vicinocausa palestinese. Glisono rivolti, che questa mattina, intorno alle 8, si è recata semprePorta San Paolo per deporre una corona in memoria della Liberazione. E con cui il corteo filopalestinese ha intrattenuto momenti di tensione, con lancio di sassi e petardi.testa del corteo degli "antagonisti" c'era Maya Issa, cioè la presidente degli studenti palestinesi di ...