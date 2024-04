È il paese più piccolo d’Italia per estensione - bellissimo centro da visitare | angolo di paradiso

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 aprile 2024) Esistono posti meravigliosi in Italia che pochi conoscono. Luoghi caratteristici e unici per storia, tradizioni e, non di meno, per gli stupendi paesaggi dei quali possono godere residenti e visitatori. Ci sono poi, anche località che si contraddistinguono per la loro. Non solo centri degni di nota per la loro grandezza, ma anche realtà tanto piccole, ma estremamente ricche, da sembrare piccole bomboniere, proprio come Atrani. Chiesa di Santa Maria Maddalena – ilcorrieredellacitta.comIl Comune piùCon i suoi 789 abitanti e un territorio che si estende su 0,1206 chilometri di superficie, Atrani è il piùComune italiano che si trova stretto tra due promontori: Aureo e Civita, praticamente attaccato alla più nota Amalfi, in provincia di Salerno in Campania. Un...