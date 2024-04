È battaglia legale sul Dry January | termine troppo diffuso

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’espressione Drynon è esclusiva dell’Alcohol Change Uk. Lo ha stabilito il tribunale inglese per la proprietà intellettuale, bocciando la richiesta dell’organizzazione benefica di vietare ad altri marchi l'utilizzo del. La sentenza, come riportato dalla rivista The Drink Business, ha stabilito che l’espressione può essere utilizzato da altri gruppi senza violare la legge. In particolare, il giudice Judy Pike ha motivato la decisione sostenendo che era «ragionevole presumere che altri commercianti avrebbero utilizzato le parole in questione per promuovere le loro bevande». Dieci anni di DryMa facciamo un passo indietro. Alcohol Change Uk aveva registrato il marchio Drynel 2014 per promuovere la campagna che invita le persone a rinunciare all'alcol per tutto il mese di gennaio con ...

Bank of Åland Plc: Interim Report for the period january - March 2024 - Bank of Åland Plc Interim Report April 25, 2024 9.00 EET Interim Report for the period january - March 2024 "We started the year strongly and ...

Siili Solutions Plc: Business review, 1 january–31 March 2024 - Siili Solutions Plc: Business review, 1 january–31 March 2024 Siili’s result decreased as expected, good development within AI Siili Solutions ...

Nokia sees double-digit fall in january-March sales as weak market for 5G technology prevails - Wireless and fixed-network equipment maker Nokia on Thursday reported a smaller-than-expected profit and a double-digit fall in sales in the first quarter due to a market weakened by a lack of clients ...

