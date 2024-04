Dumfries finanzia il mercato dell’Inter? La struttura è già fatta ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 aprile 2024) Denzelnon ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2025, l’Inter potrebbe cederlo in estate perre ilin entrata. LA SITUAZIONE ? In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi ha aggiornato sull’eventualeestivo: «? Trattativa andata a rilento, a gennaio chiusa anche in maniera fredda. Ora c’è una piccola apertura, ma se dovesse arrivare un’offerta il club la prenderebbe in considerazione anche perché non è un giocatore indispensabile. Nel caso ci fosse una cessione, l’Inter potrebbe andare a parlare di altre situazioni in entrata, come Gudmunddson o Zirzkee, che per l’elevato costo, sarebbero difficili da considerare per l’Inter. Comunque, in generale la Beneamata è una...