Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi - 25 aprile 2024

(Di giovedì 25 aprile 2024) Questa sera, giovedì 25, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.In apertura di puntata, il giornalista ripercorrerà l’insofferenza crescente degli studenti universitari insieme al Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che in merito alle recenti proteste ha chiesto venga fatto un distinguo tra libertà di pensiero e violenza. Spazio, poi, a Bianca Berlinguer, con la quale si cercherà di fare un punto sullo scenario italiano, ...

Dritto e Rovescio : anticipazioni e ospiti di oggi , 18 aprile 2024 Questa sera, giovedì 18 aprile 2024 , alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio , il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ... Continua a leggere>>

Dritto e Rovescio : anticipazioni e ospiti di oggi , 21 aprile 2024 Questa sera, domenica 21 aprile 2024 , alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio , il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ... Continua a leggere>>

Paolo Del Debbio torna in diretta con una nuova puntata di Dritto e rovescio , i talk show, politico e rotocalco, tramesso in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutti i temi, gli ospiti e i protagonisti della puntata di stasera , giovedì 25 aprile 2024 . Dritto e rovescio , la diretta di stasera : ... Continua a leggere>>

Meteo weekend. Anticiclone in rimonta ma non mancheranno alcune piogge. Tutti i dettagli - Italia alle prese con una saccatura atlantica e un anticiclone in rinforzo sul Mediterraneo. SITUAZIONE. A partire da venerdì l'afflusso artico che continua a raggiungere le latitudini mediterranee an ...

Continua a leggere>>

Cronaca meteo. 25 aprile: piogge, temporali, freddo e neve non mollano la presa. Situazione ed evoluzione per le prossime ore - TEMPORALI IN TOSCANA. La presenza di una circolazione vorticosa, seppur poco accentuata, al largo della Corsica provoca condizioni di instabilità su Mar Ligure e alto Tirreno con rovesci e temporali ...

Continua a leggere>>

Meteo fine settimana: le previsioni per il weekend tra i due ponti - Meteo, le previsioni del weekend in Italia: che tempo farà dopo il 25 aprile L'Italia è ancora nella morsa di una circolazione di stampo invernale che nei giorni scorsi ha segnato il ritorno non solo ...

Continua a leggere>>