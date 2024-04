Dragon’s Dogma 2 - la nuova patch modifica il bilanciamento alla Peste Draconica

La peste draconica in Dragon’s Dogma 2 verrà resa meno pericolosa e letale con il prossimo aggiornamento. Capcom ha annunciato una patch entro la fine del mese che interverrà su diversi aspetti e anche su questa meccanica di gameplay molto discussa. La peste draconica in Dragon’s Dogma 2 è stata ... Continua a leggere>>

La Peste Draconica in Dragon's Dogma 2 continua a tenere banco tra i giocatori. Questa curiosa ma pericolosa meccanica di gioca pensata da Capcom ha messo in difficoltà gli utenti che faticano a riconoscere i sintomi di una malattia potenzialmente distruttiva per le Pedine e per il mondo di gioco ...

