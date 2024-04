Dove bere e comprare un ottimo tè verde Matcha a Milano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 25 aprile 2024) Continua a essere un trend anche se non dell'ultim'ora. Il tèè una delle bevande "alternative" al caffè più ricercate, sia per le sue presunte virtù nutrizionali sia perché, se fatto seguendo pedissequamente le regole del rituale giapponese, può essere una piacevole scoperta anche per chi non lo ama. Molto instagrammabile per via del colorebrillante, utilizzato spesso nella preparazione di dolci e creme, è considerato un superfood per le sue presunte proprietà energizzanti, stimolanti del metabolismo e pure coadiuvanti nelle diete ipocaloriche. Si tratta di una polvere solubile derivata da una varietà di tèoriginaria della Cina e utilizzata nella tradizionale cerimonia del tè (Cha no yu), ma nonostante le sue origini geografiche è diventato un must delle colazioni giapponesi. La sua storia è millenaria e la ...