Derby azzurro a Madrid tra Sinner e Sonego I precedenti tra i due azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) Uno scherzo del tabellone ha voluto che nel secondo turno del Masters 1000 dici fosse subito unitaliano e che, quello tra due amici, due tennisti che ci hanno portato con uno spettacolare doppio la vittoria in Coppa Davis. A sfidarsi in terra iberica saranno infatti Jannike Lorenzo. Il piemontese ha battuto oggi in due set il francese Richard Gasquet senza soffrire all’esordio e si troverà davanti la testa di serie numero uno del torneo, proprio l’altoatesino. Un impegno duro peral suo primo match (ha usufruito di un bye), ma la questione si fa dura soprattutto pere non solamente in chiave ranking. Itra i duesono infatti quattro, tutti vinti da ...